Citadele: kiiret lahendust inflatsioonile Euroopas ei ole

«Euroopa Keskpank püüdleb eesmärgi poole vähendada euroala inflatsioonimäärasid, kuid eurotsooni piirava rahapoliitika otsest mõju inflatsioonile on raske kohe märgata. Läheb teatav aeg, enne kui rangema rahapoliitika mõju nõudlusele kajastub riiulitel olevates hindades, või vähemalt õnnestub nende tõusu piirata. Euroopas ei saa rääkida ka ülekuumenenud nõudlusest, nagu see on näiteks USAs,» märkis Striževska pressiteates.