Tallinna börs langes, Saunumi aktsia peaaegu ei langenudki

Alternatiivturul langes ühe protsendi võrra 10 euroni Saunum Groupi aktsia. Väärtpaberi käive oli 68 678 eurot. Ettevõte teatas, et enam ei nähta vaeva prognooside avalikustamise ega seni tehtud prognooside korrigeerimisega. Kuidas ettevõttel on allpool käiberida läinud ei saa teada enne septembrit, kui ettevõte avalikustab esimese poolaasta tulemused.

Prognooside avalikustamisest loobumine näitab, et ettevõte kas ei suuda oma tegevust prognoosida või ei soovi informatsiooni avalikkusega jagada. Vastavalt börsi reeglitele peab ettevõte korrigeerima prognoose, kui prognoositus on näha vähemalt 10 protsendise hälve. Loomulikult tuleb need ka avalikustada.