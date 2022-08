Kulla hind jätkab tõusu

Kulla hind tõusis taas, jätkates seega eelmiste kauplemispäevade tõusu. Õhtuks tõusis troiuntsi (umbes 31,1 grammi) hind üle 1785 USA dollari. See on kõrgeim tase umbes kuu aja jooksul. Hõbeda hind jätkas samuti tõusu ja on veidi alla 20,5 dollari, mis on samuti viimase kuu kõrgeim hind.

Väärismetallid saavad praegu toetust kahelt poolt, mis on omavahel seotud. Ühest küljest on dollar juba mitu päeva nõrgenenud ning teisest küljest on USA Föderaalreservi kõrged intressiootused viimasel ajal mõnevõrra langenud. Vähenevad intressimäärade ootused nõrgestavad dollarit, sest need muudavad investeeringud USA valuutasse vähem atraktiivseks.