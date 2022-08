Modera värbas KIA Europe endise asepresidendi

Ta on olnud muuhulgas üle 11 aasta KIA Europe asepresident ning üle seitsme aasta Mitsubishi Motors Europe asepresident. Hannes on töötanud ka Volkswageni süsteemis nii Lõuna-Aafrika Vabariigis, Saudi Araabias kui ka Jaapanis.

«Uwe Hannes on tugev täiendus meie müügitiimile. Tema kogemused ning kontaktivõrgustik on muljetavaldavad ning oleme veendunud, et tema panus aitab Moderal täita seatud eesmärke,» ütles Modera juht Raido Toonekurg.

«See on minu jaoks uus ja huvitav väljakutse. Kogu autotööstus on suures muutuses, mille üheks sambaks on digitaliseerumine. Modera loodud platvorm annab sellele hoogu ning mul on hea meel, et saan oma teadmiste, oskuste ja kontaktidega õla alla panna,» kommenteeris Uwe Hannes.