Hoiatus Rootsist: ajutiselt võib kodumajapidamistele peatada elektri andmist

Põhjuseks on Venemaa sõda Ukrainas, kes ekspordib nüüd Euroopasse vähem maagaasi. See mõjutab kogu Euroopa energiaturgu ja eriti Lõuna-Rootsit, mis sõltub rohkem importelektrist.

Svenska Kraftnäti peastrateeg Niclas Damsgaard rääkis Rootsi raadios, et suurim on plaanitud elektrikatkestuste risk Rootsi lõunapoolseimas elektripiirkonnas ehk eelkõige Skanes, kuid ka Stockholmis ja Göteborgis.

Plaanitud elektrikatkestuste kasutuse eesmärgiks on vältida kogu elektrivõrgu kokku kukkumist. Ka Dagens Nyheter ja SVT kirjutasid sellest lisaks Kauppalehtile.

Damsgaard ei soovinud prognoosida kui pikaks ajaks jäävad kliendid elektrita, kuid ta rõhutas, et see võib kõige tõenäolisemalt toimuda elektritarbimise tippude ajal.

Damsgaardi sõnul on Lõuna-Rootsi vaja täiendavaid elektri tootmisvõimsusi, kuid neid ei saa kiiresti luua. Võrguoperaatoril on raske midagi teha, et vähendada saabuval talvel elektrikatkestuste ohtu, kirjutab SVT.