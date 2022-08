KELL TIKSUB HALASTAMATULT ⟩ Saksamaal on kolm kuud gaasikatastroofi vältimiseks

Berliinis ei valgustata enam öösel presidendipaleed, Hannoveri linn keeras kinni jõusaalide ja ujulate sooja vee. Seda kõike tehakse, et inimesi talvel külma eest kaitsta. Kuid see kõik on alles Euroopa energiakriisi algus.

Praegu võib olla Saksamaal soe ilm, aga aega on halastamatult vähe, et saada üle energiapuudusest, mis ähvardab saabuval talvel. Suurem osa Euroopas tunneb omal nahal, mida tähendavad Venemaa maagaasipiirangud, kuid ükski suur majandus pole ennast nii Vene gaasist sõltuvaks muutnud. Saksamaal köetakse ligi pooli kodusid maagaasiga.

Moskva piirab jätkuvalt maagaasi saatmist Saksamaale ja naaberriik Prantsusmaa on hädas naabrite elektriga varustamisega, mistõttu on neile raske loota. Prantsusmaa tegeleb vigaste tuumareaktoritega, kirjutab Bloomberg.

«Saksamaa ühiskonda ja majandust ootavad ees hiiglaslikud väljakutsed,» ütles Saksamaa asekantslerist majandusminister Robert Habeck, kes tutvustas plaani kuidas tarbijad peaksid maksma lisamaksu energiaettevõtete päästmiseks. «Meil on tugev riik ja demokraatia. Need on head asjaolud saabuvaks kriisiks.»

Kreml hoiab tõenäoliselt Euroopa gaasiga varustamise Ukraina sõja kestel minimaalsed. Seetõttu on gaasipuudus jätkusuutlik ja gaasi hinnad on tänavu löönud rekordeid juba kuni aastani 2025.

Saksamaal makstakse elektri eest juba sellist hinda, mis on samaväärne 600 dollari suuruse nafta hinnaga barreli kohta.