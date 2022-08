Inbank kasvatas kasumit, kuid vana kasvumootor kadus

Teise kvartali müügimaht oli kokku 129 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 4 protsenti enam. Toodete lõikes kahanes järelmaksu tooteliin eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 15 protsenti ja oli 76 miljonit eurot, moodustades 58 protsenti kogumüügist. Väikelaenu müügimaht suurenes 56 protsenti ja oli 23 miljonit eurot ning autosid finantseeriti 31 miljoni euro eest, mis on 44 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja nentis börsiteates, et juba kümnendat kvartalit järjest tegutseb Inbank üsna ebaselges keskkonnas, kuid sellele vaatamata praegu kasumlikult. Edu aluseks on tema vaates olnud tootearendus, kasv uutele turgudele ja investeeringud tehnoloogiasse, näiteks Maksekeskusesse. «Maksekeskuse müügist saadud kapital annab Inbankile hea puhvri keerulisema keskkonnaga toimetulekuks,» märkis juhatuse esimees.