Investorite isu kasvas, börsid rallivad

WTI nafta kallines USAs 0,2 protsendi võrra 90,85 dollarini. Briti Brenti nafta vastas 0,1 protsendise tõusuga 96,91 dollarini. Nafta hind langes esialgu, sest USA kütusenõudlus on kahanenud ja laovarud on suuremad, kuid tõusis hiljem.

Investorid said innustust USA ettevõtete headest tulemustest ja makromajanduse näitajatest.

Jätkuvalt käib ennustusvõistlus, kui palju tõstab USA keskpank 20.-21. septembri istungil intressimäära. Hindadesse on arvestatud, et 58,5 protsendise tõenäosusega tõstetakse intressimäära poole protsendipunkti võrra ja suurema intressitõusu tõenäosus on 41,5 protsenti.