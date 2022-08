Eestlased istuvad enese teadmata miljonite otsas

Eesti Panga andmetel on eestlastel veel 44,1 miljoni euro väärtuses Eesti kroone.

Tänavu teises kvartalis tehti Eesti Pangas 216 kroonide vahetustehingut 59 180 euro väärtuses. Huvi kroonide ümbervahetamise vastu on viimastel aastatel olnud väga väike, kinnitati pangast.

Päris 44 miljonit eurot tõenäoliselt madratsi alt otsida ei maksa, sest Eesti Pank on veendunud, et osa kroonisularahast on aja jooksul ka kadunud või hävinenud.