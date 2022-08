Ekspress Grupp omandab raamatupidamisportaali rmp.ee

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee on tegutsenud ligi 18 aastat. Portaalil on üle 50 000 registreeritud kasutaja ja rohkem kui 25 000 uudiskirja tellijat, portaal kogub keskmiselt 80 000 unikaalset kasutajat kuus.

RMP.ee portaali äritegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa.

Pooled on kokku leppinud, et ei avalikusta tehingu hinda ega muid tingimusi. Tehing on plaanitud lõpule viia tänavu kolmandas kvartalis.