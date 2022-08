LHV pensionifondid panustasid Bugatti, Aston Martini ja Porsche elektriakude tootjasse

LHV pensionifondide era- ja riskikapitaliinvesteeringute portfellihalduri Allan Gaidunko sõnul on tegu kõrge potentsiaaliga nišisegmendis tegutseva ettevõttega, mille kasvu toetab pikaajaline ja jätkusuutlik autode elektrifitseerimise trend.

Rimac Automobili on Horvaatias 2009. aastal asutatud elektriautode ja elektriakude tootja, mille brändide hulka kuulub lisaks Rimacile ka 2021. aasta novembris omandatud Bugatti. Ettevõtte teevad omapäraseks selle fookussegmendid, milleks on hüper- ja superautod. Teisisõnu valmistab Rimac elektriakusid ja muid komponente lisaks Rimaci enda automudelile ning Bugattile ka näiteks sellistele autotootjatele nagu Koenigsegg, Pininfarina, Aston Martin ja Porsche, kirjutab LHV.

Ettevõtte asutajaks ja juhiks on elektriautode entusiast ja visionäär Mate Rimac. Mate lugu on omapärane ja ulatub aastasse 2006, mil ta soetas 1984. aasta BMW 3. seeria mudeli, et osaleda kiirendusvõistlustel. Auto mootor paraku kaua vastu ei pidanud ning Mate ehitas selle oma garaažis ümber elektriautoks. Nii sai alguse Rimac Automobili teekond, kus nüüdseks töötab üle 1500 inimese.