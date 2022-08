ELMO Rendi juhtkond täienes

Raoul Järvis on olnud aastaid tegev suuremate ja väiksemate ettevõtete IT valdkondade ja -arenduste juhtimisel ja arendamisel. Tema käe all on juba 2009. aastal valminud takso tellimise mobiilirakendus Taxipal ning paljud muud IT-lahendused, kinnisvaraportaalidest tehisintellektini välja, teatas Elmo börsile.