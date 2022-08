FOTOD ⟩ Sõle Rimis käib nagu viimsepäeva ostlemine

Poes valitses reede õhtul selline tühjus, mida isegi nõukogude ajast ei mäleta. Peaaegu kõik on ära ostetud. Üks vähestest kaupadest, mida oli külluses, olid koroonamaskid.

Üks vene keelt rääkiv proua märkis kassa juures, et see on nagu õudus – inimesed ostavad nagu oleks käes maailma lõpp.