Venipak avas Poolas e-poodidele ladustamise ja pakendamise üksuse

Poola majandus on Venipaki teatel Euroopa suurimate seas ja sealne internetikaubanduse turg oli 2021. aastal maailmas Rootsi järel ja Šveitsi ees 20. kohal.

Venipaki sõnul kasvab näiteks Leedus ladustamise- ja pakendamisteenuse vajadus igal aastal umbes 40–50 protsenti. Kui 2020. aastal moodustas selliste välismaale adresseeritud saadetiste arv vaid 2 protsenti kogu pakivoost, siis 2021. aastal see näitaja veidi kasvas, 3,3 protsendini.

«Oleme märganud, et Baltimaadest välismaale suunduvate saadetiste arv kasvab, kuid potentsiaal on endiselt tohutu. Eriti arvestades seda, et ülejäänud Euroopa tarbijad ostavad internetist sagedamini kui Balti riikide elanikud,» märkis Šablinskas.