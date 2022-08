Nigeeria hakkab valuutaspekulante jahtima

Majandus- ja finantskuritegude komisjon (EFCC) kutsus valuutadiilereid lõpetama valuutaspekulatsioone, mis on kukutanud naira kurssi. Ameti andmetel on nad suutnud leida mõned isikud ja ettevõtted, kes on valuutat kokku ostnud. Hoiatati tegevust lõpetama või nad riskivad arreteerimisega, kuna käimas on suurem rünnak spekulantide vastu.