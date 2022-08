Meemiaktsia üritab end uue trikiga Münchauseni kombel soost välja tirida

Kunagise meemiaktsia kompanii teise kvartali kulud kasvasid ligi 60 protsenti ja tõid kvartalikahjumi. Kunagine lennukas aktsia kukkus kümme protsenti, kunda kardetakse aktsiaosaluste lahustumist. Ettevõte teatas nimelt, nad tahavad maksta eridividendi. See ei tähenda, et aktsionärid saaks raha. Kui investorid kiidavad plaani heaks, siis ettevõte laseb välja eelisaktsiaid. Iga lihtaktsia kohta saaks aktsionär ühe eelisaktsia.

«Põhiküsimuseks on jätkuvalt see, kas AMC suudab saavutada piisava käibe, et tulla välja tegevuskahjumist ilma filmihuvilisi kinodest minema peletamata,» ütles The Bridge analüütik Jamie Lumley Reutersile.