Esmaspäevane elektri hind kasvab hüppeliselt

Kõige kallim on elekter kella 9-10ni, kui selle hind on 86,1 senti kilovatt-tunnist, praktiliselt sama kallis on elekter ka kella 19-20ni. Kõige odavam on elekter varahommikul kella 4-5ni. Siis maksab kilovatt-tund särtsu 15,7 senti.