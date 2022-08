Aasia aktsiaturgudel algas nädal tasaselt

Nüüd on hindadesse juba sisse arvatud, et USA keskpank tõstab septembris 70 protsendise tõenäosusega baasintressimäära 0,75 protsendipunkti võrra. See saatis 2-aastaste võlakirjade tootlused üles ja ajas võlakirja tootluskurvi veel rohkem paigast ära. Tavaliselt nõutakse pikema kestvusega võlakirjadelt suuremat tootlust, kuid Ühendriikide valitsuse võlakirjade puhul toodavad lühiajalised paberid pikaajalistest rohkem. Kui lühiajalised võlakirjad toodavad pikaajalistest rohkem, võetakse seda majanduslanguse hoiatusena.