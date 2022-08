Euroopa Keskpank on juba kuid toetanud euroala nõrgemate maade võlakirju

Kuigi keskpank lõpetas netoostude programmi märtsis, on keskendutud lõppevatest võlakirjadest saadud raha reinvesteerimisele rahaliselt hädiste maade võlakirjadesse, kirjutab FT.

«Hälve on suur,» ütles Picteti varahalduse makroanalüüsi juht Frederik Ducrezet Euroopa Keskpanga reinvesteerimiste kohta. «Paistab, et keskpank on keskendunud heas seisus riikide võlakirjadest vabanenud raha investeerimisse perifeeriamaade võlakirjadesse.»