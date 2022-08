Venemaa hoiab ebasõbralikest riikidest pärit investorid eemal

Moskva börs teatas reedel, et plaanitakse lubada sõbralikest riikidest klientidel hakata tehinguid tegema. Sõbralikud riigid on need, kes pole kehtestanud Venemaa vastu Ukraina sõja järel sanktsioone. Hiljem teatas börs, et aktsiaturule siiski ei lasta ka sõbralike maade investoreid, pigem lubataks neid vaid tuletistehingute turule.