Euroopas küpseb rahulolematus: rahvas ei taha enam ülikalleid elektriarveid maksta

Elektrist on saamas luksuskaup ja rahvale see ei meeldi. Suurbritannias kutsutakse inimesi kodanikuallumatusele – elektriarveid mitte maksma.

Kampaania Don't Pay UK (ära maksa, Suurbritannia) raames kutsutakse inimesi arveid mitte maksma. Leht Glasgow Live kirjutab, et alates oktoobrikuust võib keskmise majapidamise aastane elektriarve ületada kaugelt 3000 naela piiri. Bank of Englandi kalkulatsioonide kohaselt peab keskmine majapidamine alates oktoobrikuisest hinnamuutusest elektri eest välja käima peaaegu 300 naela kuus.

Pank hoiatab, et kui võtta arvesse aina kasvav inflatsioon (praegu Suurbritannias üle 9 protsendi, kuid prognooside kohaselt jõuab inflatsioon varsti 13 protsendi juurde), on inimestel oht vaesusesse langeda. See omakorda tekitab sotsiaalset rahulolematust. Don't Pay UK korraldajate hinnangul võib vaesus uute energiatariifide korral ähvardada enam kui 6 miljonit britti.