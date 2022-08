Tallinna börsil oli põnev päev

Ostja on 23. juulil asutatud Niul OÜ, kelle meiliaadress viitab seotusele advokaadibürooga TGS Baltic. Mõnevõrra arusaamatu on, kustkohast sai või saab ettevõte kaheksa miljonit eurot, mida Baltikale maksta. Ettevõtet esindab juhatuse liige Janno Kuusk, kes on enam kui kümnes ettevõttes juhatuse liige. Väga huvitav oleks teada, kes on ettevõtte tegelik kasusaaja.