LHV teenis juulis 5,3 miljoni eurose puhaskasumi

Juulikuu finantstulemusi mõjutasid hea kasv panga intressituludes, kuid ka laenuportfelli hea kvaliteet, mistõttu on allahindlused plaanitust väiksemad püsinud.

Pangaklientide arv suurenes juulis 3800 võrra, samas jäi klientide aktiivsus suve keskpaigale omaselt tagasihoidlikuks. Panga intressitulu on heal tasemel ja teenustasutulud on paranemas. Puhaskasumi osas on panga tulemused finantsplaanile lähenemas. Juulis kuulutas rahvusvaheline ajakiri Euromoney LHV Panga taaskord Eesti parimaks pangaks.