EfTEN Capitali fondide üüritulu kasvas aastaga 27 protsenti

«Oleme valmistunud võimalike halvemate aegade saabumiseks kinnisvarasektoris juba pikalt. Pangalaenude tase on kõikides fondides alla 50% ning viimase poolaasta jooksul kaasatud kapitali (sh pea 10 miljonit eurot EfTEN United Property Fundis) hoiame paremate ostukohtade saabumise ootel. Hetke olukorda hinnates on tõenäoline, et lähikuudel me uusi suuremaid ostutehinguid ei tee. Kinnisvara müüjad eeldavad hetkel endiselt, et intressitase jääb nullilähedaseks ning sügis ei too kaasa majandusaktiivsuse jahtumist. EfTEN-is oleme majanduse üldiste väljavaadete suhtes selgelt pessimistlikumad. Lätis ja Leedus näitas statistika, et II kvartalis oli seal kvartaalses võrdluses juba majanduslangus. Energiahindade kasv, intressitõus ja Euroopa majanduskasvu aeglustumine avaldab kindlasti mõju ka Eestile,» märkis Arakas.