Häirekellad helisevad ⟩ Eesti ekspordi väljavaade on kiiresti halvenemas

Küll on aga teinud suure kukkumise Venemaa päritolu väetiste impordi osakaal. Kui eelmisel aastal tuli imporditud väetistest Eestisse 60% Venemaalt, siis mais oli Venemaalt väetiste import väga tagasihoidlik ja juunis oli Venemaa osakaal vaid 9%. Tõsi küll, suur osa väetiste ekspordist on Eestist veetud edasi teistesse riikidesse.

Nõudlus on veelgi nõrgemas

Euroala, kuhu läheb ligi pool Eesti kaupade ekspordist, majandussektorite kindlustunne on viimastel kuudel kiiresti halvenenud ja ostujuhtideindeks näitab, et juulis liikus kogu euroala majandus langusesse. Eesti tööstusettevõtete eksporditellimused on küll vähenenud, kuid see on toimunud väga kõrgelt tasemelt ja ettevõtete hinnangud olid juulis umbes samad nagu 2017. aasta suvel.