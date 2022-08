Estonian Japan Trading Company kutsus nõukogust tagasi Kaido Höövelsoni

Estonian Japan Trading Company AS (EJTC) aktsionär võttis 08.08.2022 üldkoosolekut kokku kutsumata vastu otsuse kutsuda nõukogust tagasi Kaido Höövelsoni ning nimetada uueks nõukogu liikmeks Hideki Onuki, kes on Tokyo börsil noteeritud äriühingu MBK Co., Ltd president ja tegevjuht.