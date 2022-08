Kõik, mida me praegu teame elektriturureformist – ja mida me ei tea

Miks on see oluline: universaalteenuse hinna piiri paneb paika konkurentsiamet ning see tuleb börsihinnast oluliselt soodsam – sisuliselt öeldakse Eesti Energiale, et ta peab müüma universaalteenuse elektrit selle hinnaga, mis põhineks tema enda reaalsel elektritootmise hinnal. Eelkõige loodavad universaalteenusest leevendust börsipakettidega inimesed, esmaspäevane päeva keskmine hind ületas 50 senti kilovatt-tunni kohta.

Milliseks kujuneb hind: see pole teada. Meedias käis läbi 15 senti kilovatt-tunni kohta, ERRi viidatud eelnõu seletuskirjas on toodud näide 18 senti kilovatt-tunni kohta. Eesti Energia juht Hando Sutter on meedias öelnud, et see on kallim, tuues mängu 20 senti kilovatt-tunni kohta. Võrdluseks: kui praegu uut elektrihinnalepingut sõlmida, siis näitab elektrihinna võrdlusleht, et odavama otsa elektri kilovatt-tund jääb 16-17 sendi kanti, aga konksuks on siin ülikallis katkestamistasu, mis võib küündida mitme tuhande euroni. Kõige kallima paketi kilovatt-tund maksab aga 38,5 senti. Konkurentsiameti hinnakujunduse kohta on öeldud, et kui nemad saavad käsu hind paika panna, on neil kalkuleerimiseks vähemalt 30 päeva aega. Aga nad võivad ka kohe määrata ajutise hinna.