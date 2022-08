Enefit Greeni aktsia püstitab uusi rekordeid

Täna lõuna ajal kerkis Enefit Greeni aktsia Tallinna börsil 1,5% 4,66 euro tasemele. See on aktsia jaoks tippmark.

Ettevõte avaldas täna tootmistulemused, kus firma raporteerib järjekordsest rekordilisest tootmiskuust. Enefit Green tootis tänavu juulis ligi 69 gigavatt-tundi elektrit, mida on ligi viiendiku võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Aktsia kukkus tänavu kevadel sarnaselt teistele väärtpaberitele Ukraina sõja uudiste peale, kuid alates juunikuust on väärtpaber uue hoo sisse saanud. Jaanipäeva-aegsest 3,8 euro tasemest on aktsia kerkinud nüüd 4,66 euro tasemeni - tõus tervelt 23%.

Enefit Green on alates esimesest börsiletuleku-päevast kerkinud 34%. Arvestades seda, et IPO hind oli 2,9 eurot aktsia kohta, on algsed märkijad tänaseks teeninud 61% kasumi.