DelfinGroupi kasum kasvas teises kvartalis 47 protsenti

Lisaks kasvas DelfinGorupi netolaenuportfell eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes 62 protsenti, ulatudes 53,8 miljoni euroni.

DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš: «Meil on olnud edukas kvartal. Tugev meeskond ja õigesti seatud eesmärgid tagasid stabiilse tootluse kõigis DelfinGroupi tegevusvaldkondades. Kiireima kasvu saavutasime tarbimis- ja pandilaenude segmendis, mis on mõlemad väga vajalikud toimiva majanduse jaoks. Uusi tarbimislaenusid väljastati teises kvartalis 15,4 miljoni euro väärtuses, kasvades eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 90 protsenti, Banknote pandilaenud näitasid 65 protsenti kasvu. DelfinGroup jätkab oma klientide maksevõime hindamiseks vajalike andmepõhiste otsustusprotsesside tehnoloogiliste tööriistade täiustamist, mille tulemuseks on hea laenu tagasimakse kultuur ja stabiilselt madal viivislaenu määr 1,6 protsenti.»

«Hetkel on ettevõtte fookuses ringmajanduse ja rohelise mõtteviisi edendamine, et tõsta inimeste teadlikkust ressursside säästlikust kasutamisest ning populariseerida kaupadele teise elu andmise ideed. DelfinGroup arendab aktiivselt esinduste võrku ja Banknote kaubamärgi veebipoodi, et Läti kodanikele oleks tagatud kasutusel olnud kaupade vahetusvõimalus kogu riigis. Rõõmustav on see, et ka selles ettevõtte tegevussuunas on täheldatav stabiilne kasv – kasutatud kaupade müügimaht on eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes kasvanud 24 protsenti,» selgitas Ādmīdiņš.

DelfinGroup järgib dividendide väljamaksmise sageduse poliitikat, mis on Balti turule unikaalne ja investoritele kasulik ning on alates 1. jaanuarist 2022 maksnud dividende neli korda ja seda ligi 4 miljoni euro eest ehk 0,0879 eurot aktsia kohta, tagades ettevõtte aktsionäridele suurepärase tootluse. DelfinGroupil on plaanis sel aastal teha lisaks veel kaks dividendimakset.