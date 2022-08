Coop Panga kasum kordas rekordit

«Hoolimata aktiivsest puhkusekuust kasvasid juulis hoogsalt nii Coop Panga ärimahud kui ka tulud ning seejuures püsisid kulud kontrolli all. See võimaldas meil juba teist korda sel aastal teenida ühes kuus rekordilised 1,9 miljonit eurot puhaskasumit,» kommenteeris tulemusi Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. «Meie tugevad tulemusnäitajad on tingitud sellest, et üha enam eestimaalasi eelistab kodumaist panka, mis investeerib oma kasumi Eestisse ja Eesti inimeste elu edasi viimisesse. Oleme seda öelnud ka varem ja kinnitame veel kord, et Coop Panga koduturg on Eesti ja oleme siin inimeste ja ettevõte jaoks olemas nii headel kui ka keerulisematel aegadel.»