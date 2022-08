Eesti Energia Leedu klientide arv ületas 100 000 piiri

Leedus on Enefiti kaubamärgi all tegutseval Eesti Energial nüüdseks juba 100 000 klienti, kusjuures kõik Enefiti Leedu kodukliendid tarbivad ettevõtte sõnul taastuvelektrit ja kõige suurem on klientide huvi pikaajaliste, kuueaastaste lepingute vastu.