Inflatsioon sööb raha käest: kus tasub oma sääste hoiustada?

Kübarsepp nentis, et meediasse on jõudnud juhtumeid, kus hoiu-laenuühistute pankroti tulemusena on inimesed suurtest summadest ilma jäänud. «Kuna pankade hoiused on tagatisfondi seaduse kohaselt tagatud, on see üsna riskivaba võimalus oma säästud hoiule panna, selle asemel, et seda niisama arvelduskontol või sularahana kodus hoida,» lausus Inbanki äriüksuse juht.