Enefit Greeni aktsiat tabas gravitatsioon

Aktsia käive on 1,2 miljon eurot.

Aktsia kukkumise põhjuseks võib olla Äripäeva uudis, mis varjutas spekulatsioonid, et kallim elekter parandab Enefit Greeni tulemusi. Majandusleht kirjutas, et järgnevatel aastatel lõpeb paljudel Enefit Greeni tuuleparkidel toetusperiood, misjärel hakkavad nad toetustelt iga aasta teenima ligi 13 miljonit eurot vähem. See tähendab investorile iga-aastaselt aktsia kohta 5 senti väiksemat kasumit.