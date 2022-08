Naftakompaniid on odavad. Hinna ja kasumi suhe on näiteks Shellil 5,5, TotalEnergies’l 6,6, Equinoril 7,4, Exxon Mobilil 9,9 ja Chevronil 10,4. Vaid Shell on kahjumis ja seetõttu pole aktsia enim jälgitud suhtearvul väärtust. USA aktsiaturu keskmine hinna ja kasumi suhe on seevastu 22,6 ehk kütusekompaniid on turust mitu korda odavamalt hinnatud.