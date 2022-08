Olen Swedbanki müüki pikalt kaalunud, sest aktsia on nende aastate jooksul liikunud stiilis üks samm edasi, kaks tagasi. Kui dividende ei oleks vahepeal tulnud, oleksin omadega miinuses. Nii panin oma 200 aktsiat neljapäeval müüki ja sain neist lahti hinnaga 140,95 Rootsi krooni tükist. Kuna ostsin need 152,88 krooni eest, näeb ka pime, et võtsin vastu miinuse, kokku 229,83 eurot.