Euroclear Rootsi jätkab Baltic Horizoni osakute hoidmist novembrini

See tähendab, et Baltic Horizon Fundi osakute hoidmine Rootsi investorite poolt ja osakutega kauplemine Nasdaq Stockholmi börsil jätkub ka pärast 31. augustit, mil varasemalt Euroclear Rootsi kavatses osakud oma registreeritud väärtpaberite süsteemist kustutada. Osakud kustutatakse, kuna Nordea Bank Abp lõpetab oma teenuste pakkumise seoses Rootsis kaubeldavate osakutega, teatas Nothern Horizon börsile.

Northern Horizon kinnitas ühtlasi, et jätkab tööd Rootsi investorite osakuid esindavate Rootsi hoidmistunnuste emiteerimise kallal eesmärgiga, et see oleks rakendatav enne Euroclear Rootsi lepingu lõppemist.