100 dollari piir jälle käeulatuses: naftakartelli sõnad panid nafta hinna tõusma

Eile teatas naftakartell OPEC, et nende hinnangul on nõudlus nafta järele ei kasva. Järgmiseks aastaks prognoosib naftakartell keskmiseks nõudluseks 3,1 milonit barrelit päevas. Võrdluseks: käesoleva aasta prognoosiks on 3,2 miljonit barrelit päevas. See on Reutersi andmetel kolmas kord käesoleva aasta jooksul, mil OPEC nõudluseprognoosi kärbib. Lisaks kalkuleeris OPEC, et kartelliklubisse mittekuuluvad riigid toodavad juurde 1,7 miljonit barrelit naftat päevas, mis omakorda tähendab, et kartelli liikmed peavad tõsma tootmismahtu 900 000 barreli võrra päevas.