INVESTOR MARI ⟩ Investor Mari tegi investeeringu kütusetööstusesse

Kuigi ka teised naftakompaniid on suhtarvude alusel soodsad, langes valik Equinori kasuks ettevõtte konkurentidest kõrgema omakapitali tootluse tõttu.

Equinori P/E on 7,4 ja dividenditootlus 3,5 protsenti. Aktsia on aasta algusest tõusnud 42 protsenti, mis paneb muidugi küsima, et kus ma varem olin.