Ehkki globaalsetel sündmustel on tugev mõju kõikidele valdkondadele, ei puuduta need Luminori Eesti privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul investeerimise fundamentaalseid põhimõtteid. Ent mille vastu investorid praegu huvi tunnevad ning millise valdkonna populaarsus tõusmas on?