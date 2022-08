Saksamaa majanduse hädad löövad Eestis populaarse äri uppi

Nestor tõi välja, et kui keskmiselt kasvas euroala riikide sisemajanduse koguprodukt (SKP) teises kvartalis aastases võrdluses keskmiselt pea 4 protsenti, siis Saksamaal piirdus tõus 1,8 protsendiga, samas kui 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes majanduskasvu ei olnudki.

«Nigela tulemuse taust on Saksa majanduse struktuur. Riigi majandus on traditsiooniliselt toetunud tööstusele, millele koroonaviiruse järelnähud rikkis tarneahelate näol suuri raskuseid valmistavad. Veelgi suurema löögi ähvardab Saksamaale anda aga energiakriis ja sõltuvus Vene energiakandjatest. Sünge hoiatuse on andnud Saksamaa keskpank, kelle hinnangul tähendaks näiteks Vene gaasiimpordi täielik lõpp SKP 5 protsendi suurust langust,» selgitas Nestor pressiteates.

Kui seni on Saksamaa raskused piirdunud ennekõike tööstussektoriga, siis viimased andmed näitavad aga, et probleemid on laienemas. «Nimelt kukkus juulis alla märgilise 50 punkti taseme Saksa ostujuhtide kindlustundeindeks tervikuna. Sama oli juba varem juhtunud ehitus- ja tööstusettevõtete ostujuhtide kindlustundega, ent nüüd on sellele järgnenud ka teenindussektor. Indeksi alla 50-punktiline tase viitab sellele, et kasvu asemel on oodata hoopis ärimahtude langust,» märkis analüütik.