Viis Hiina suurfirmat lahkuvad New Yorgi börsilt

Lahkumisest teatanud firmad on USA Väärtpaberite- ja Börsikomisjoni (SEC) nimekirjas ettevõtetest, mis on silmitsi börsilt väljaviskamisega, kui nad ei nõustu mullu jõustunud uute auditeerimisreeglitega.

Mandri-Hiina ja Hongkongi ettevõtted on kurikuulsad selle poolest, et ei esita USA audiitoritele oma finantsaruandeid. USA kongress võttis tunamullu vastu seaduse, mis sunnib neid seda tegema, kui tahavad börsil noteerimise säilitada.

Ameerika ametnikud märgivad, et teised valitsused on sarnase protsessiga nõustunud ning Hiina ja Hongkong on ainsad erandid. Hiina ametnike sõnul on läbirääkimistel selle üle edusamme tehtud, kuid Washingtoni teatel on suuremad murekohad endiselt lahendamata.