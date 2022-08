Novaturase käive kasvas juulis 21 miljoni euroni

Kokku on ettevõte jaanuarist juulini teenindanud 158 000 klienti, mis on kaks korda rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Esimese seitsme kuu kumulatiivne käive ulatus 111 miljoni euroni ja on 2,5 korda suurem 2021. aasta sama perioodiga võrreldes, teatas Novaturas börsile.