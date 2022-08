LHV muutis õppelaenu tingimused soodsamaks

Õppelaen on toode, mis aitab katta erinevad õpingutega seotud väljaminekud alates elamiskuludest ja lõpetades õppemaksuga nii Eestis kui välismaal. Sellest õppeaastast on õppelaenu võtmisel ka olulised muudatused, mis teevad laenu võtmise õppurite jaoks lihtsamaks ja ka soodsamaks.

«Haridus on väärtus, millesse tasub alati investeerida. Nüüd, kui õppelaenu pakuvad Eestis vaid kaks suurt panka, on meie vastutus noorte jaoks olemas olla veelgi suurem. Seetõttu oleme kasutanud ka võimalust muuta õppelaenu võtmine neile veelgi soodsamaks. Õppelaenu uus intress on LHV-s kaks protsenti pluss kuue kuu euribor varasema fikseeritud viie protsendi asemel. Lisaks, kui varem oli noortele üheks peamiseks takistuseks õppelaenu tagamine kahe käendajaga, siis nüüd piisab ühest käendajast. Maksimaalne laenusumma kasvas 500 euro võrra ning on nüüd kuni 3000 eurot õppeaastas,» selgitas LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel.