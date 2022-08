Investoritele hea uudis, tarbijatele mitte. Tallinna Vesi tahab tõsta vee hinda 14%

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul on alates praegu kehtiva veeteenuse hinna rakendamisest tõusnud elektrienergia hind ligikaudu 3,5 korda. «Ligi 23-protsendilise inflatsiooni olukorras, kus kõrge elektrihind mõjutab kõiki sektoreid, ei kata enam kehtiv veeteenuse hind põhjendatud kulusid. Elektri osakaal moodustab meie tootmiskuludest ligikaudu 25 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev teenus, tuleb meil kulude katmiseks taotleda konkurentsiametilt veeteenuse hinna tõstmist,» märkis ta.

Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hindade tõstmist Tallinna ja Saue teeninduspiirkonnas. Nendes piirkondades on võimalik esitada konkurentsiametile lühimenetluse taotlus, sest praegune hind on seal kehtinud vähem kui kolm aastat. Lisaks taotleb Tallinna Vesi ka lähivaldades asuvate vee-ettevõtete hulgihinna muutmist. Taotluse kinnitamisel suureneb Tallinna Vee müügitulu aasta baasil 5,6 miljonit eurot.

Tallinna Vesi investeerib järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muu hulgas aitab leevendada elektri järsku hinnatõusu. «Viimasel kolmel aastal oleme teinud investeeringuid ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on teha lähiaastatel veelgi mitmeid suuri investeeringuid energiakulude ja keskkonnamõjude vähendamiseks,» ütles Timofejev. Näiteks on ettevõttel plaanis hakata reoveepuhastusjaamas ise tootma biogaasist elektrit. Praegu kasutatakse biogaasi hoonete kütmiseks ja reoveepuhastusprotsessi soojendamiseks. Timofejevi sõnul on suuremates tarbimispunktides võetud elektrikulu säästmiseks kasutusele reaktiivenergia kompensaatorid. «Hiljuti võtsime kasutusele ka automatiseeritud tehnoloogia, et ajastada elektritarbimine madalama börsihinnaga aegadele.»