Kruiisikompanii Royal Caribbean laenab kallilt raha

2020. aastal koroona saabudes seiskus kruiisiäri. Võlga triiki täis Royal Caribbean sai tulu sellest, et USA keskpank langetas intressimäära ettevõtete ellujäämiseks. Nüüd võitleb keskpank intressi tõstes inflatsiooniga. See on tõstnud laenukulusid ja lisaks on õhus Venemaa-Ukraina sõjast tingitud riskid.