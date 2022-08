Surnukskuulutatud aktsia rallib Tallinna börsil

Juulikuus teatas ettevõte, et neid tabas ajaloo kõige raskem kvartal, kontsern pidi vastu võtma 3,2 miljoni euro suuruse kahjumi. Kuid investorid näitavad usku ettevõttesse ning on kasutanud aktsia nõrkust uuteks ostudeks ära.

Nasdaq Tallinna andmetel on need investorid, kes hüppasid ettevõtte pardale 2005. aastal ehk aruandluse algusajal, teeninud tänaseks aktsiaga vähem kui 100% kasumit. Kuid sinna juurde lisanduvad veel dividendid, mida tehnikaettevõte regulaarselt maksnud on. Tänavu said investorid dividendideks 14 senti aktsia kohta, mis tänase hinna pealt teeb dividenditootluseks 2,5%.