Kinnisvaramulli lõhkemist ennustanud investor müüs kõik aktsiad, jättes alles vaid ühe

Teade tõi kaasa Geo Groupi aktsia osturalli - ettevõtte aktsia on selle nädala jooksul tõusnud New Yorgi börsil üle 15 protsendi, 7,9 dollarini. Reutersi andmetel on Burry osalus Geo Groupis väärt umbes 3,9 miljonit dollarit ehk 3,8 miljonit eurot.