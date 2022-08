Elon Musk võttis ette Manchester Unitedi

Elon Musk säutsus Twitteris, et plaanib Manchester Unitedi jalgpalliklubi ära osta. See pani jalgpallimaailma ja investorid kihama: tuli ju teade üsna värskelt peale seda, kui Musk tahtis Twitteri ära osta, siis loobus sellest ja ootab nüüd kohtuotsust, kas ta peab pakkumisega ära minema.

Elevust ei jagunud pikaks ajaks, sest hetk hiljem teatas Musk Twitteris, et tegu oli ainult naljaga ning jalgpalliklubi ostuplaani tal siiski ei ole. Samas kinnitas Musk, et kui ta jalgpalliklubi ostaks, siis kindlasti Manchester Unitedi, mis oli tema lapsepõlve lemmikklubi.

Tesla juhtimisega läheb Muskil nõnda, et hiljuti teatas ta, et peatab inimeste juurdepalkamise, kuna on majanduse suhtes väga pessimistlikult meelestatud. Autotootja aktsia langes tänavu esimesel poolaastal 40%, kuid on alates juunikuust kosuma hakanud, viimase kuuga on tulnud ligi 30% hinnalisa. Praegu kaupleb aktisa 919 dollari taseme juures.