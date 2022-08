Coop Pank sõlmis ühinemislepingu CP Varad AS-iga

Ühinemise tulemusena CP Varad AS lõppeb ning Coop Pank AS-ist saab CP Varad AS-i õigusjärglane. CP Varad AS-i peamiseks tegevusalaks on olnud panga probleemkrediidi tagatiseks olnud kinnisvara haldamine ja realiseerimine. Ühinemise eesmärk on lihtsustada pangagrupi õiguslikku struktuuri. Ühinemise tulemusena ei muutu pangagrupi konsolideeritud varade, õiguste ja kohustuste seis.