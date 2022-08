Nord Pooli esindaja selgitab, miks kingitakse elektritootjatele puhast raha

Ükski elektribörs Euroopas ei arvuta ise järgmise päeva tunnihindasid, vaid seda tehakse koos kõikide elektribörsidega ühisel platvormil, kuhu saadetakse kõik järgmiseks päevaks igaks tunniks tehtud ostu- ja müügipakkumised. Samuti sisestatakse süsteemi kõik vabad ülekandevõimsused süsteemide vahel. PCR Euphemia on elektribörside ja süsteemihaldurite vahel kokkulepitud valem, mille alusel hinnad üle Euroopa arvutatakse.

Kui palju on Nord Pooli süsteemis tootjaid?

Nord Pooli süsteemides kaupleb 360 turuosalist 20 Euroopa riigist. Siin on tootjad, suurtarbijad, agregaatorid, bilansihaldurid, jne. Seda millest müüdavat energiat toodetakse, selle kohta meil andmed puuduvad. Igas riigis toodetud elektrienergia kütuste kohta võib leida infot ENTSO-E Transparency Platformilt.

Miks ei tööta elektribörs, nagu tavaline börs? Kui tavalisel börsil on 100 kauplejat, kes ostavad-müüvad 100 aktsiat 1 euroga tükk. Kui tuleb 1 kaupleja, kes müüb 1 aktsia 100 euroga tükk, siis pole ju aktsia hind 100. Elektribörsil töötab aga just see viimane põhimõte - isegi kui 99% tootjatest toodab 99% toodangust hinnaga 50 eur MWh, siis piisab sellest, kui 1% tootjatest tuleb ja pakub 1% kogusest 3000 eur/MWh, ja käiku läheb see hind? Kust on see põhimõte ajalooliselt tulnud ja miks on see nii? Kas seda on plaanis muuta?

Teie kirjeldatud hinnastamise mudel, pay-as-bid on kasutusel energia finantsturgudel ja ka päevasisesel turul.